أعلنت بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء الاحد 11 نوفمبر 2024 في الأسواق المحلية والمحلات التجارية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء طبقا لآخر التحديثات التعاملات اليومية والتي نشهد اليوم الاحد 11 نوفمبر 2024 استقرار في أسعار الفراخ بعد آخر ارتفاع قد سجلته، كما إنه من الجدير بالذكر يتابع الكثير من المواطنين وخصوصا ربات المنزل ومربي الدواجن أسعار الفراخ والكتاكيت بشكل يومي وذلك لتحديد الميزانية الشهرية، كما يعد الفراخ من العناصر الأساسية والتي تتواجد في اغلب البيوت المصرية لما فيها من البروتين،

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

قد أوضحت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء،

والذي جاء الأسعار على النحو التالي:

نوع الفرخة\ الدجاج الوزن \ فئة السعـــــــــر السعـــــــــر الفراخ البيضاء يصل سعر الكيلو إلي 72 أقل سعر 73 أعلى سعر الساسو كما جاء سعر الكيلو إلي 92 أقل سعر 93 أعلى سعر الساسو سجل سعر الكيلو منه إلي 119 أقل سعر 120 أعلى سعر أمهات أبيض يبلغ سعر الكيلو ما يعادل نحو 60 جنيه 60 جنيه



أسعار الكتاكيت اليوم

بعد أن عرضنا لكم سعر الفراخ اليوم الاحد 10 نوفمبر الجاري طبقا لآخر تحديثات للبورصة الدواجن، دعونا ننقل لكم أسعار الكتاكيت اليوم والذي سجل أسعاره

على النحو التالي وهي: