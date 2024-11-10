هيكل: البترول خفضت مديونياتها لدى المصرية للتكرير إلى 205…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:19 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن هيئة البترول المصرية خفضت مديونياتها لدي الشركة المصرية للتكرير، بنسبة 68%، حيث تراجعت من 650 مليون دولار إلى 205 ملايين دولار.

وأوضح هيكل في مؤتمر صحفي، أن هذا التخفيض ساهم بشكل كبير في تسريع سداد التزامات الشركة للبنوك الدولية.

وأضاف أن الشركة حصلت على قرض مشترك من مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2.350 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل التكرير، مع تحديد موعد سداد القرض في ديسمبر 2027، بينما تعتزم الشركة سداد القرض بالكامل في عام 2025.

وفيما يخص التزام الشركة بالمحافظة على البيئة، كشف هيكل، عن نجاح الشركة في تقليص الانبعاثات الكبريتية بمقدار 186 ألف طن سنوياً بفضل اعتماد تقنيات إنتاج متطورة.

وأشار إلى أن المصرية للتكرير، نفذت برنامجًا ربع سنويًا لمراقبة البيئة المحيطة بالمصفاة بالتعاون مع طرف ثالث محايد ومعتمد من جهاز شئون البيئة، يشمل مراقبة 13 مدخنة للمصفاة ومراقبة جودة الهواء ومستوى الضوضاء في المناطق المحيطة.

وفي إطار المراقبة البيئية، تتولى الشركة أيضًا متابعة نوعية المياه السطحية في مجرى مائي قريب (ترعة الإسماعيلية)، بالإضافة إلى مراقبة مياه الصرف الصحي للمصفاة التي تُحلل بشكل دوري في مختبرات معتمدة. كما أكد هيكل أن الشركة تعتمد على نظام مراقبة الانبعاثات المستمرة (CEMS) على جميع مداخن المصفاة، المتصل بشكل دائم بالشبكة القومية للانبعاثات وجهاز شئون البيئة المصري، دون أن تسجل أي مخالفات منذ بدء التشغيل.