هيكل: تطوير مصنع التكرير بمسطرد يدعم جهود تحسين البيئة ويزيد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - محمد أحمد_ قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن تطوير صناعة الوقود في مصر ومواصفاته الجديدة يسهم بشكل كبير في تحسين البيئة المحلية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي أن الفرق بين مواصفات البنزين في مصر وأوروبا يظهر جليًا في تأثيره على الهواء في الشوارع، حيث تتبع أوروبا معايير أكثر صرامة تحسن من جودة الوقود.

وأضاف هيكل ، أن المشروع الذي تنفذه شركة القلعة في مصر، وخاصة في منطقة أسيوط، يعمل على زيادة استخدام الوقود بمعايير أوروبية لتحسين الخواص البيئية للديزل، ما يسهم في تقليل التلوث في المناطق المحيطة.

وأشار، إلى أن المنطقة المحيطة بمصنع المصرية للتكرير بمسطرد شهدت تحسنا كبيرًا في بيئتها بسبب هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة المصرية والشركات الخاصة لعبت دورًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية للمنطقة، ما أدى إلى تحسين الأسعار العقارية وزيادة القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة.

وأكد هيكل أن هذا التطوير ليس فقط في الصناعة ولكن أيضًا في البيئة، وهو ما يساهم في تحسين جودة الحياة في مصر.

كما نوه بأن منطقة مسطرد، التي كانت في الماضي معروفة بتجارة المخدرات، شهدت تحولًا جذريًا بعد تدخل الدولة والشركة، ما جعلها تصبح منطقة جاذبة للاستثمار والعقارات.