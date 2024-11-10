انت الأن تتابع خبر "للشراء والبيع" أعلي سعر لليورو اليوم في مصر الأحد 10 نوفمبر 2024 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ان اعلن البنك الفيدرالي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة في جميع البنوك بواقع 800 نقطة، فبعد انتشار هذا القرار اشتدت عمليات البحث من العديد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين للتعرف علي أعلي سعر لليورو اليوم في مصر الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري، فقد شهد سعر اليورو اليوم حالة من التراجع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر واستقرار في البنك المركزي، تابع السطور الاتيه سوف نقدم لكم أعلي سعر لليورو اليوم في مصر.

أعلي سعر لليورو اليوم في مصر

نقدم لكم أعلي سعر لليورو اليوم في مصر داخل البنوك المصرية الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2024 للشراء والبيع،

كالاتي:

البنك المركزى المركزى بلغ 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 52.977 جنيهاً.

البنك الأهلي المصري بلغ 53.29 جنيه للشراء، وللبيع 52.606 جنيهاً.

بنك مصر بلغ 53.29 جنيه للشراء، وللبيع 52.606 جنيهاً.

مصرف أبوظبى الإسلامى بلغ 53.344 جنيه للشراء، وللبيع 52.661 جنيهاً.

البنك التجاري الدولي بلغ CIB 53.3 جنيه للشراء، وللبيع 52.597 جنيهاً.

بنك الإسكندرية بلغ 53.323 جنيه للشراء، وللبيع 52.618 جنيهاً.

1 يورو كم جنيه مصري في جميع البنوك اليوم

بعد ان عرضنا لكم أعلي سعر لليورو اليوم في مصر داخل البنوك المصرية للشراء والبيع، حيث يعتبر اليورو من العملات التي يهتم لصرفها الكثير، فسوف نعرض لكم أيضا سعر 1 يورو كم جنيه مصري في جميع البنوك اليوم الأحد بتاريخ 10 نوفمبر 2024 للشراء والبيع،

فقد جاء سعر الصرف علي النحو الاتي: