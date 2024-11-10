رئيس الوزراء يكلف المحافظين بالقضاء على الحلقات الوسيطة في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

ووجه مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين، بالتعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة؛ بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وشدد مدبولي على المتابعة اليومية للأسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم.

وقال رئيس الوزراء إن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، مضيفًا: “وبالتالي، أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.

وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها: تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وتوفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.