- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد هيكل: خطة لرفع قدرات المصرية للتكرير 14% خلال 5 سنوات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة المصرية للتكرير بنسبة 14% خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 10%، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عام 2024، حيث تم إنتاج 400 ألف طن إضافي من المنتجات البترولية سنويًا.
ونوه، بأن المرحلة الثانية، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 14% خلال 5 سنوات المقبلة، ما سيسهم في زيادة الإنتاج بمقدار 600 ألف طن إضافي سويًا.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 124% من طاقتها التصميمية الأصلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد هيكل: خطة لرفع قدرات المصرية للتكرير 14% خلال 5 سنوات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.