مال وأعمال

أحمد هيكل: خطة لرفع قدرات المصرية للتكرير 14% خلال 5 سنوات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد هيكل: خطة لرفع قدرات المصرية للتكرير 14% خلال 5 سنوات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة المصرية للتكرير بنسبة 14% خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 10%، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عام 2024، حيث تم إنتاج 400 ألف طن إضافي من المنتجات البترولية سنويًا.

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ونوه، بأن المرحلة الثانية، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 14% خلال 5 سنوات المقبلة، ما سيسهم في زيادة الإنتاج بمقدار 600 ألف طن إضافي سويًا.

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ومن المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 124% من طاقتها التصميمية الأصلية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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