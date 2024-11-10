أحمد هيكل: خطة لرفع قدرات المصرية للتكرير 14% خلال 5 سنوات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:18 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تنفيذ خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة المصرية للتكرير بنسبة 14% خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 10%، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في عام 2024، حيث تم إنتاج 400 ألف طن إضافي من المنتجات البترولية سنويًا.

ونوه، بأن المرحلة الثانية، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمعمل بنسبة 14% خلال 5 سنوات المقبلة، ما سيسهم في زيادة الإنتاج بمقدار 600 ألف طن إضافي سويًا.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التحسينات في رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 124% من طاقتها التصميمية الأصلية.