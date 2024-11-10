أخبار مصرية

المتحدة للرياضة: رئيس رابطة الدوري الإنجليزي والإيطالي يشاركون في الاجتماع السنوي للروابط بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - يشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر عن مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول وياأتي على رأسهم رئيس رابطة الدوري الإنجليزي و رئيس رابطة روابط العالم ، كما يحضر رئيس روابطة الدوري الإيطالي .  

 

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن تنظيم الاجتماع السنوى لرابطة الأندية العالمية بمنطقة الأهرامات في الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.

 

وكان أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر. 

 

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سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات.

 

وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

 

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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