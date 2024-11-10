انت الأن تتابع خبر "أغلى العملات العربية" سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الاحد 10 نوفمبر 2024 وفي جميع البنوك المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشهد في بداية التعاملات اليوم الاحد 10 نوفمبر الجاري تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي وارتفاعه في باقي البنوك المصرية الأخري، كما يتابع الكثير من المصريين المتواجدين في دولة الكويت سعر الدينار الكويتي بشكل يومي وذلك من أجل تداول وتبادل العملات، كما يعد الدينار الكويتي من بين أعلى العملات قيمة في العالم

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم إلي نحو 160.938 جنيه للشراء، 160.407 جنيه للبيع، من خلال السطور التالية سنعرض لكم سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية طبقا لآخر تحديثات التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

صرف الشراء بنحو 160.872 جنيه، أما صرف البيع بنحو 159.702 جنيه.

بنك مصر

صرف الشراء بنحو 160.872 جنيه، أما صرف البيع بنحو 160.123 جنيه.

مصرف أبو ظبى الإسلامى

صرف الشراء بنحو 161.292 جنيه، أما صرف البيع بنحو 156.444 جنيه.

البنك التجاري الدولي

صرف الشراء بنحو 160.845 جنيه، أما صرف البيع بنحو 157.504 جنيه.

بنك الإسكندرية

صرف الشراء بنحو 160.906 جنيه، أما صرف البيع بنحو 155.138 جنيه.

البنك الأهلى القطرى

صرف الشراء بنحو 160.826 جنيه، أما صرف البيع بنحو 153.105 جنيه.

بنك كريدى أجريكول

صرف الشراء بنحو 161.642 جنيه، أما صرف البيع بنحو 159.71 جنيه.

البنك المصرى الخليجى

صرف الشراء بنحو 160.926 جنيه، أما صرف البيع بنحو 152.644 جنيه.

المصرف المتحد

صرف الشراء بنحو 160.861 جنيه، أما صرف البيع بنحو 149.152 جنيه.

بنك الكويت الوطني

صرف الشراء بنحو 161.275 جنيه، أما صرف البيع بنحو 151.602 جنيه.

المصرف العربى الدولى

صرف الشراء بنحو 160.777 جنيه، أما صرف البيع بنحو 160.373 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (سايب)

صرف الشراء بنحو 160.97 جنيه، أما صرف البيع بنحو 160.55 جنيه.

بنك الإستثمار العربي

صرف الشراء بنحو 163.531 جنيه، أما صرف البيع بنحو 153.594 جنيه.

البنك الأهلى الكويتى

صرف الشراء بنحو 161.035 جنيه، أما صرف البيع بنحو 156.087 جنيه.

البنك الأهلى اليونانى

صرف الشراء بنحو 160.97 جنيه، أما صرف البيع بنحو 160.55 جنيه.

بنك التنمية الصناعية