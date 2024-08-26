انت الأن تتابع خبر لن تصدق بكام السعر دلوقتي في مصر.. تعرف على سعر طن الأرز الشعير اليوم 25 أغسطس 2024 في سوق الجملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الأسواق المصرية اليوم، 25 أغسطس 2024، عن تسجيل أسعار جديدة للأرز الشعير، حيث تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه السوق استقراراً ملحوظاً نتيجة لمواصلة موسم الحصاد.

الجدير بالذكر أن الأرز يعد من المواد الغذائية الضرورية، والذي يمتاز بغناه بالفيتامينات كفيتامين B1 وB2، والمعادن كالفسفور والبوتاسيوم، مما يؤكد على أهميته الكبيرة في النظام الغذائي المصري.

وفقاً لتصريحات خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن تظل أسعار الأرز مستقرة حتى منتصف أكتوبر، موعد الحصاد، مع توقعات بأن تصل الإنتاجية إلى 3.9 مليون طن في العام الجاري. اليوم، بلغ سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة 13 ألف جنيه مصري،

بينما سجل الأرز الشعير الأبيض ذو الحبة الرفيعة سعراً يتراوح بين 22 ألف و400 جنيه. من جهته، وصل سعر الأرز الشعير ذو الحبة العريضة إلى 14 ألفًا و200 جنيه، والأرز الأبيض ذو الحبة العريضة إلى 23 ألفًا و400 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت أسعار الأرز الأبيض في الأسواق المحلية استقرارًا، حيث سجل كيلو الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة سعر 23 ألف جنيه مصري، بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة كسر 5% اليوم نحو 20 ألفًا و500 جنيه.

في هذا السياق، تبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهوداً كبيرة لضمان توفير الأرز وغيره من السلع الغذائية بكميات كافية، وتقوم برقابة مستمرة على الأسواق لمنع استغلال تجار التجزئة للمستهلكين

، حيث لا تزال أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية أخرى كالدقيق والسكر والزيوت في متناول الجميع، مما يعكس استقرار السوق الغذائية في مصر.