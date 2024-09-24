"استنوا شوية" لـ حمزة نمرة تحافظ على التريند الثالث عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان حمزة نمرة نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته وهي أغنية "استنوا شوية" الذي قد طرحها منذ أيام قليلة ولقت اشادات واسعة منذ الوهلة الأولى التي طرحت فيها وقد تصدرت التريند منذ الساعات الأولي التي طرحت فيها.





نجاح اغنية “استنوا شوية” لـ حمزة نمرة

وتحتل اغنية "استنوا شوية" التريند الثالث عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 957 ألف مشاهدة، وقد لقت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية على الأغنية فور طرحها.

وأغنية "استنوا شوية" هي من كلمات فلبينو أحمد، ألحان حمزة نمرة.



كلمات أغنية "استنوا شوية" لـ حمزة نمرة

هاتلي قاعدة فيها اتنين

فضلوا مع بعض الاتنين

كله في الآخر هيفارق

دي حقيقة مؤكدة

كلها أحضان مطارات

وفي حياة بعضنا فترات

في الطريق مواعيد فراقنا

من زمان متحددة

وادفع نص عمري

وترجع تاني ضهري

وتفضل بس جنبي

لايمها يا فراق بقى

وادفع عمري كله

والاقي حد اروحله

يشيل مع قلبي حمله

ياه لو أقسم الأيام معاه

إحنا لوحدينا يا عيني علينا

خليكوا قاعدين

طب كنتوا استنوا معانا شوية

مانتوش ماشيين

نفسي نشبع من الغاليين

نفسي لو يفضلوا قاعدين

كله بيروح ويفرق

دي حقيقة مؤكدة

قولنا بدري على المرواح

قالوا الوقت بيجري وراح

قولنا فيه أماكن تتراح

بس هل هنروح سوا؟

دي حقايق صعبة ممكن

هنعيش بوجعنا يمكن

ومفيش ولا شيء يهون

ثانية واحدة في بعدنا

ازاي هنلاقي غيركم؟

هو احنا شبعنا منكم؟

ماحناش قادرين نسيبكم

ياه لو مرة تنصفنا الحياة

حمزة نمرة

آخر أعمال الفنان حمزة نمرة

وفي سياق متصل كانت آخر أغنية قام بطرحها المطرب حمزة نمرة هى أغنية "رياح الحياة" والتي تم طرحها في العام الماضي 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر جميع المنصات، كما أنها تصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.