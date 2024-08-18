طارق الجمال: ضرورة تحديد حد أدنى وأقصى للسعر التقديري عند…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 04:12 مساءً - باره عريان _ يرى المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن الضوابط الجديدة التي اعتمدتها الهيئة لطرح الأراضي ستكون مناسبة إذا ما تم تحديد حد أقصى وأدنى للسعر التقديري الذي يتم الطرح وفقًا له، مثل أن يتم تحديد نسبة 10% أو 20% كحد أقصى أو أدنى للسعر، على أن يتم اعتماد السعر النهائي في تلك الحدود قبل التعاقد مع الهيئة والسداد، وفقًا للمشروع الذي سيتقدم المطور به.

وأضاف الجمال، أن اتخاذ القرار يجب أن يتم من خلال لجنة تضم خبراء منوطين بتقييم المشروع من حيث سرعة تنفيذه واحتياج المنطقة له ومدى مساعدته في رفع جاذبية المنطقة، منوهًا إلى أن تلك اللجنة من الضروري أن تضم خبراء من جميع التخصصات، من استشاريين في مجالات الهندسة والتخطيط والاستدامة وماليين وفنيين واقتصاديين وكذلك إخصائيين اجتماعيين، ليكونوا منوطين بتحديد الحد الأقصى والأدنى للسعر.

من الضروري أن نولي للملف الفني والملاءة المالية اهتمامًا كبيرًا في المشروعات مع حتمية وضع بنود فاسخة قوية في حالة عدم التزام المطور بالمعايير

وأشار الجمال، إلى أهمية النظر إلى مؤهلات المطور والمنتج الذي يعتزم تقديمه، مؤكدًا أنه من الضروري أن نولي للملف الفني والملاءة المالية اهتمامًا كبيرًا، إلى جانب التركيز على محور الاستدامة في المشروعات، مشددًا على حتمية وضع بنود فاسخة قوية، في حالة عدم التزام المطور بهذه المعايير.

اقترح تطبيق الحد الأدنى للسعر حال الالتزام بمعايير المشروعات الخضراء والتعهد باستصدار شهادات عالمية معتمدة

واقترح أن يكون تطبيق الحد الأدنى للسعر مشروطًا بالالتزام بالمعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء، والتعهد باستصدار شهادة EDGE الأوروبي أو LEED الأمريكي للمشروع، موضحًا أنه في حالة الالتزام بتلك المعايير يتم تخفيض نسبة تتراوح بين 20% و30% على سبيل المثال من سعر طرح الأرض، أو يتم منح هذا الخصم مع الطرح في حال تعهد المطور بالالتزام بتلك المعايير، ليكون هذا الإجراء بمثابة حافز في طرح أراضٍ للمباني الخضراء.

ونوه الجمال، إلى أنه من الممكن أن يتم اعتماد تلك المعايير داخل شهادة المطابقة لهذا النوع من المشروعات، وهو ما يتطلب رقابة دورية للتأكد من أن المشروع يتوافق مع تلك المعايير، وإذا اتضح عند معاينة المشروع من جانب لجنة المراجعة عدم الالتزام، يتم إلغاء هذا الخصم.

وأوضح الجمال، أن طرح أراضٍ للمشروعات الخضراء يستحق تقديم حوافز، لا سيما أنه سيؤدي إلى تخفيف الاستهلاك على محطات الكهرباء، ما سيوفر على الدولة عبء تحمل تكلفة توفير هذه الطاقة، منوهًا إلى أن متوسط كيلو الكهرباء في مصر تقدر قيمته بنحو 3 سنتات، في حين أنه يقدر بنحو 25 سنتًا في إفريقيا.

ويرى أنه من الممكن أن يتم تحديد آلية الطرح وفقًا للنشاط الخاص بالأرض، فيكون للأراضي المخصصة للغرضين التجاري والإداري آلية طرح تختلف عن نظيرتها السكنية، وهو ما يختلف عن آلية طرح الأراضي متعددة الاستخدامات Mixed use.

وأضاف الجمال، أن السوق تحتاج إلى الكثير من المشروعات متعددة الاستخدامات Mixed use، فهي تحظى باهتمام الكثيرين، نظرًا لكونها تضم الإداري والتجاري والفندقي والسكني، ما يجعلها أغلى عقار في مصر مثل نايل بلازا وسانت ريجينس وسيتي ستارز، منوهًا إلى أنها توفر جهدًا وطاقة للعملاء وتحقق مفهوم الاستدامة، الأمر الذي يتماشى مع الاتجاه العالمي.