الارشيف / مال وأعمال

وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 أغسطس 2024 12:14 مساءً - العربية نت_ قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، في مقابلة عبر الهاف مع قناة “العربية”، إن بلاده تنتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 أغسطس.

predco_adv_2021

وأعلنت شركة كهرباء لبنان، السبت، أن محطات توليد الطاقة التابعة لها استنفدت إمداداتها من الوقود وستتوقف عن إنتاج الكهرباء حتى يتم تأمين المزيد من الإمدادات.

E-Bank

وأضاف فياض “مولدات كهربائية توفر الطاقة لمطار بيروت مؤقتا لمدة يومين”.

cityScapeEgypt
BonatMisr

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء لسنوات، خاصة منذ أن سقطت البلاد في أزمة مالية ممتدة في عام 2019.

الرقابة المالية

وقال وزير الطاقة اللبناني إن بلاده تنتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تحسبا لنفاد الوقود.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطاقة اللبناني: ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا