نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد.. نجمة الجمال والطموح تحتفل بعيد ميلادها اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الفنانة هنا الزاهد، بعيد ميلادها، إذ وُلدت في 5 يناير 1994، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها في السينما والدراما المصرية، وتتميز هنا بجمالها الطبيعي وموهبتها الفريدة، التي ساعدتها على تحقيق شهرة واسعة في وقت قصير.



بدايتها الفنية

بدأت هنا مسيرتها الفنية في سن صغيرة، حيث ظهرت في عدد من الإعلانات التجارية قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم التمثيل، حيث لفتت الأنظار في بدايتها بدورها في مسلسل “فرق توقيت” عام 2014، لكن انطلاقتها الكبرى جاءت من خلال مسلسل “سك على إخواتك” عام 2018، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وبرزت فيه كوجه كوميدي محبب.

هنا الزاهد

لم تتوقف هنا عند الكوميديا، بل أثبتت قدرتها على التنوع في الأدوار، حيث شاركت في أعمال درامية مثل “الواد سيد الشحات” و”حلوة الدنيا سكر”، الذي أظهر موهبتها في تقديم شخصيات متعددة في إطار درامي مختلف.

على صعيد السينما، شاركت هنا في عدد من الأفلام الناجحة مثل “قصة حب” و”الغسالة”، لتؤكد أنها قادرة على الجمع بين الكوميديا والرومانسية بأسلوب فريد.

بعيدًا عن الشاشة، تُعرف هنا الزاهد بشخصيتها المرحة وعلاقتها القوية بجمهورها، حيث تحرص دائمًا على مشاركة لحظات من حياتها اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلها قريبة من قلوب محبيها.

في حياتها الشخصية، تزوجت هنا من الفنان أحمد فهمي في سبتمبر 2019، ويعدّ الثنائي من أكثر الأزواج المحبوبين في الوسط الفني، حيث يشاركان لحظاتهما المميزة بطريقة مليئة بالحب والدعابة.



أحدث أعمال هنا الزاهد: فيلم "بضع ساعات في يوم ما"



حيث تدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز النجوم وهم: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويعد فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي.



مع كل عيد ميلاد جديد، تثبت هنا الزاهد أنها نجمة شابة ذات طموح لا حدود له، تحمل في جعبتها العديد من الأدوار المميزة التي ينتظرها جمهورها بشغف.