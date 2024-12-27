انت الأن تتابع خبر مي كساب تبدأ التحضيرات لمسلسل "نون النسوة" في رمضان 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الفنانة المصرية مي كساب التحضيرات لمسلسل "نون النسوة" (إسم مؤقت)، الذي تعاقدت معه لتكون البطلة الأولى في العمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو يتكون من 15 حلقة.

المسلسل من تأليف محمد الحناوي