انت الأن تتابع خبر مي كساب تبدأ التحضيرات لمسلسل "نون النسوة" في رمضان 2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدأت الفنانة المصرية مي كساب التحضيرات لمسلسل "نون النسوة" (إسم مؤقت)، الذي تعاقدت معه لتكون البطلة الأولى في العمل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو يتكون من 15 حلقة.
المسلسل من تأليف محمد الحناوي
- وإخراج إبراهيم فخر، الذي يعقد جلسات عمل حاليًا لتحديد البطلة الثانية.
- مي كساب حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "العتاولة"، الذي شارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة، وغيرهم.
- من ناحية أخرى كانت الفنانة المصرية مي كساب قد إستقبلت عامها الجديد بكلمات مؤثرة، إذ يصادف اليوم عيد ميلادها الـ 43، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
- وعلقت مي كساب قائلة: "عام جديد في عمر يارب يكون مديد مليان بستر الله العلي الكريم الحافظ الوهاب القادر علي كل شيئ ذو الجلال والإكرام الذي يقول كن فيكون It's my birthday".
- متابعو مي كساب إنهالوا بالتعليقات ، متمنين لها عاماً مليئاً بالفرح والسعادة، وجاء في التعليقات: "كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسلامة وعقبال العمر كله فى سعادة ويفرحك بحبايبك يارب"،"عيد ميلاد سعيد يامي وخسيتي وبقيتي قمر"، وغيرها.