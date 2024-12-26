انت الأن تتابع خبر بأناقة و جمال.. رانيا منصور تعايد متابعيها بمناسبة عيد الميلاد مع شقيقتها نورهان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عايدت الممثلة المصرية رانيا منصور متابعيها بعيد الميلاد المجيد من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، إلى جانب شقيقتها نورهان، و تألقت بإطلالة رائعة حيث إرتدت فستان باللون الأسود ضيق ذات اكمام طويلة بتصميم رائع، و إعتمدت لشعرها تصفيفة رائعة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت كشفت رانيا منصور عن الطريقة التي إتبعتها لإستعادة رشاقتها، بعد وضعها مولودتها الأولى والوزن الزائد الذي إكتسبته، وقالت: "أنا محافظتش خالص على جسمي وأنا حامل وتخنت 26 كيلو، وماما وحماتي كانوا بيقولولي آكل لإني أكلي لشخصين، وكمان كنت صغيرة ومفيش حد قاللي أي نصائح بخصوص الحمل والتخن. أول ما ولدت عملت دايت، وأكتر أكلة صحية بعملها هي السلطة".

وقد عرض مؤخراً مسلسل "الوصفة السحرية" لـ رانيا منصور، وهو من بطولة الممثلين شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم..