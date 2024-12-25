نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان رشوان توفيق، تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية، أنه أدى فريضة الحج 7 مرات، بينها واحدة لابنه والثانيه لوالده والثالثة لوالدته، وذلك خلال حواره ببرنامج «لبيك ربي» على قناة أزهري.

رشوان توفيق وفريضة الحج

أوضح رشوان توفيق إنه كان حريصًا في مقتبل عمره على أداء فريضة الحج قبل بلوغه الـ40 من العمر، ونجح في تحقيق حلمه وهو في الـ39 سنة من عمره مع والدته، مضيفًا:«أمي من أولياء الله الصالحات وكانت تسبح وتصلي دائما طوال الليل، وكان قلبها خاشعا لله».

رشوان توفيق وعلاقة بالله

وذكر الفنان رشوان توفيق أن كان يقضي وقته داخل الحرم من بعد صلاة العشاء حتى صلاة دوت الخليج، مضيفا: «بكلم ربنا كتير، ولا أطلب ثروة ولا مال، وادعوه أن يمن عليه بالتمتع بالنظر إلى الله عز وجل يوم العرض عليه، والحمدالله امتلك طمأنينة كبيرة ولا أخاف الموت».

رشوان توفيق يري السيدة مريم العذراء في المنام

واختتم رشوان توفيق حديثه مضيفا إنه رأى السيدة مريم العذراء في المنام، كما رأي سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام جالسا على سجادة الصلاة، ثم رأى النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم في منامه مرتين، كما رأى سيدنا موسى ونوح عليهما أفضل الصلاة والسلام.

اخر اعمال رشوان توفيق

وكان اخر اعمال رشوان توفيق هو مسلسل «ألف ليلة وليلة»، من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

كما شارك في مسلسل «انحراف»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وهو من بطولة روجينا، أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، محمد كيلاني، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث العمل فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.