مسلسل "موعد مع الماضي" يحتفظ بصدارة الأكثر مشاهدة على نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

عرض منذ أيام مسلسل موعد مع الماضي للنجم آسر ياسين عبر منصة نتفليكس، وتصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة وذلك بجانب تصدره لتريند محركات البحث على مواقع التواصل المختلفة.

موعد مع الماضي

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي:

ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.

موعد مع الماضي

أبطال وصناع مسلسل “موعد مع الماضي”:

والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود

آخر أعمال آسر ياسين:

شارك الفنان آسر ياسين في بطولة مسلسل دون سابق إنذار، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية والذي دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار:

جدير بالذكر أن مسلسل دون سابق إنذار ضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان آسر ياسين، عائشة بن أحمد، حنان سليمان، أحمد خالد صالح، جيهان حسام الدين، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة.