انت الأن تتابع خبر موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه.. أحداث مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ازدادت عمليات البحث عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه

أصبح موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه الذي يرصده موقع تحيا مصر حديث عدد كبير من الجمهور والمتابعين في مصر والوطن العربي خلال الفترة الماضية، فهناك عدد كبير من الجمهور والمتابعين يريدون معرفة موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه حتى يتمكنون من متابعة أحداثها أول بأول.

مسلسل ساعته وتاريخه

ومع البحث تبين أن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه سيكون يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، بينما سيكون موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الخميس المقبل.

أحمد أمين يشيد بموهبة الطفلة لميس

وسبق وأن عبّر الفنان أحمد أمين عن إعجابه الكبير بالطفلة لميس، التي شاركته في مسلسل *ساعته وتاريخه* خلال حلقة "ساعة شيطان"، وجاء ذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.

وقال أحمد أمين في منشوره الذي نشره موقع تحيا مصر: بيقولوا بيجيبوا ضيف الشرف عشان يفيد الشباب والمواهب الجديدة.. لكن أنا اللي كنت ضيف ليا الشرف قدام بطلة الحلقة لميس.. بنت قمر وفنانة شاطرة جدًا، استفدت منها ومن التجربة كلها مع الشباب.. كل واحد منهم شايل حلقة بدعم نجم.. تجربة ممتعة في مسلسل ساعته وتاريخه.. ومبروك علينا نجوم مصريين جدد.

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه