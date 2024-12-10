الحكم بحبس عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف قضت محكمة جنح الجيزة بحبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة مجوهرات السيدة شاليمار الشربتلي إقرأ المزيد

قضت محكمة جنح الجيزة بحبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة سرقة مجوهرات السيدة شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني في القضية.

الحكم جاء بعد جلسات مطولة، آخرها في الثلاثاء العاشر من ديسمبر، وذلك بعد تأكيدات من محاميين الدفاع عن عمر زهران، المستشار مرتضى منصور وابنه أحمد مرتضى منصور، وأكدا على عدم وجود أي دليل قاطع يدينه، ورغم المرافعات المستفيضة التي حاول فيها الدفاع قلب التهم الموجهة، بما في ذلك فحص الأدلة الرقمية وتقديم رسائل صوتية تظهر نية الانتقام من قبل المدعين، إلا أن المحكمة كانت قد استعرضت جميع الأدلة والشهادات قبل أن تصدر قرارها اليوم، وذلك حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

يذكر أن عمر زهران متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة، وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.

وأفادت التحقيقات بأن عمر زهران عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.