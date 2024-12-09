محمد رضوان ينضم لمسلسل "الكابتن" مع أكرم حسني في موسم رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان محمد رضوان انضمامه إلى فريق عمل مسلسل "الكابتن" ليشارك في بطولة العمل إلى جانب النجم أكرم حسني.

ومن المقرر أن يجسد رضوان شخصية والد أكرم حسني ضمن أحداث المسلسل، التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعًا إنسانيًا.

بدء التصوير نهاية ديسمبر الجاري

يتأهب الفنان أكرم حسني لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسل "الكابتن" في نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يشارك بهذا العمل ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية الشهيرة.

أبطال العمل ومشاركة نخبة من النجوم

إلى جانب أكرم حسني ومحمد رضوان، يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، وأية سماحة، وأحمد عبدالوهاب، وعمر شوقي، بالإضافة إلى الفنان القدير سامي مغاوري.

وما زال فريق العمل يجري مفاوضات مع عدد من النجوم الآخرين لإكمال طاقم المسلسل، ومن المتوقع الإعلان عن الأسماء الجديدة قريبًا.

تحضيرات مكثفة قبل انطلاق التصوير

يقوم المخرج معتز التوني بوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات الفنية للمسلسل، حيث انتهى من معاينة أماكن التصوير واختيار المواقع المناسبة لتصوير المشاهد المختلفة.

ويواصل التوني بالتعاون مع فريق الإنتاج العمل على استكمال التحضيرات اللازمة لضمان انطلاق التصوير بسلاسة.

عرض مميز في موسم رمضان

يمثل مسلسل "الكابتن" أحد الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2025، نظرًا لطابعه الخاص كمسلسل قصير وطاقمه الفني المتميز. كما أن التحدي الجديد الذي يخوضه أكرم حسني وفريق العمل يضعهم أمام جمهور يتوق دائمًا لمحتوى يجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.