انت الأن تتابع خبر تعرف على إيرادات فيلم المخفي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم “ المخفي ” إيرادات تجاوزت 9613 جنيها مصريا، بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، وأحمد سلطان.

تدور أحداث فيلم "المخفي" حول شاب تخرج حديثا ويسعى لدخول مجال العمل ولكن لخجله الشديد يصدق كل ما يقال له، مما يجعله يقع فى سلسلة من المشاكل نتيجة لتعامله بصدق وحسن النية مع كل من يقابله وهو ما يتم تناوله بشكل كوميدى فى مواقف تحدث معه فى العمل ومع حبيبته وأهله وأصدقائه، ومع ذلك يستمر فى مواجهة الحياة بعفوية وصدق مفرط، مما يزيد من المشاكل التي يقابلها ويجعله يتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويقوم ببطولة فيلم «المخفي»، كل من، النجم عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، ريم المصرى، محمد محسن، المطرب الشعبي ريشا كوستا وآخرين، وهو من قصه وسيناريو وحوار أحمد عبدالله وإخراج محمد الشوري.