نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح الدورة الثامنة من ليلة رقص معاصر بعرض “قبل حلول الليل” على مسرح نهاد صليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت ليلة رقص معاصر فعالياتها للدورة الثامنة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر بعرض “قبل حلول الليل” من تصميم وإخراج الفنانة البريطانية دانيلا ديليرسي، وذلك على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في الهرم.

عرض “قبل حلول الليل”

شهد حفل الافتتاح حضورًا مميزًا لعدد كبير من الفاعلين الثقافيين وممثلي المراكز والمؤسسات الثقافية المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين والنقاد والجمهور المهتم بفنون الرقص المعاصر.

بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية من عزت إسماعيل، المدير الفني لليلة رقص معاصر، حيث أعرب عن امتنانه الكبير للدعم المستمر لهذا الحدث الذي أصبح علامة مميزة على خريطة الفنون الأدائية في مصر. أضاف عزت إسماعيل في كلمته أن ليلة رقص معاصر تسعى دائمًا لتوسيع آفاقها، حيث تمثل هذا العام انطلاقة جديدة من خلال برامج مثل “كمت” للفنانين المتمرسين و”خطوة أولى” للمواهب الناشئة، بالإضافة إلى توسيع دائرة العروض لتصل إلى الإسكندرية والمنيا لأول مرة، بهدف تعزيز التواصل مع جمهور جديد ونشر هذا الفن الراقي.

في كلمتها، أكدت كيثي كوستين، رئيس قسم الفنون والثقافة بالمجلس البريطاني أن ليلة رقص معاصر تهدف إلى رعاية وتعزيز الرقص المعاصر كوسيلة قوية للتعبير الفني للشباب المصري.

وأضافت أن المبادرة تسعى لتقديم منصة للإبداع والابتكار للفنانين في مصر، كما وجّهت الشكر والتقدير لفريق اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وعلى رأسهم رامي دسوقي المدير المالي والأداري، ريم فؤاد مسئولة التواصل، وإيزابيلا بوماريتو مدير المشروع بيونيك

عروض برنامج “كمت”

تستمر فعاليات ليلة رقص معاصر هذا الأسبوع مع عروض برنامج “كمت”، حيث يقدم مساء اليوم الأربعاء عرض “ارتكاز” من أداء وإخراج سلمى سالم.

أما يوم الخميس، فيُعرض “أطفالي الأعزاء” من أداء وإخراج سالڤاتوري كاتالدو، بينما تختتم فعاليات البرنامج يوم الجمعة المقبل بعرضين هما “درب الجبل” من أداء وإخراج سمر عزت، و”تحت رجلينا” من إخراج سمير مكيرش.

تقدم جميع العروض في تمام الثامنة مساءً على مسرح نهاد صليحة التابع لأكاديمية الفنون بالهرم.

ليلة رقص معاصر

ليلة رقص معاصر تقام بدعم من الإتحاد الأوروبي، اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC)، المجلس الثقافي البريطاني،السفارة الفرنسية، المركز الثقافي الفرنسي، والمعهد الثقافي الألماني (جوتة).

ينظم الحدث كل من ستوديو عزت عزت، وصلة للفنون، يالا دانس، وبالتعاون مع دوار للفنون، ستوديو عماد الدين، المعهد الثقافي الإيطالي، جزويت القاهرة، منصة “على فين”، مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ريكرو، ومسرح الشباب التربوي بالمنيا.