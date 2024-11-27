نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي يعلن بدء تصوير مسلسل "سيد الناس" لـ عمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن بدأ تصوير مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

ونشر "سامي" صورة له من أول يوم تصوير المسلسل، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله، أول يوم تصوير مسلسل سيد الناس".

منشور محمد سامي

تفاصيل مسلسل "سيد الناس"

ومسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، طارق النهري، وياسين السقا، من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد سامي

ويذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي الفنية، هو مسلسل نعمة الافوكادو الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر، دور محامية اسمها نعمة، هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر، فتواجه نعمة الصعوبات حول مهنتها ومستقبلها المهني، كما تواجه نعمة بعض المؤامرات من قبل زملاء العمل.





أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



يشارك في بطولة مسلسل نعمة الأفوكاتو: مي عمر، وأحمد زاهر، وكمال أبورية، وأروى جودة، وسلوى عثمان، وسامي مغاوري، ولبنى ونس، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وغادة فلفل، وأحمد ماجد، وولاء الشريف، ومحمود غريب، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإنتاج مها سليم، وموسيقى تصويرية هيثم نبيل.