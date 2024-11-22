عاجل - ماذا قالت الفنانة ميرهان حسين عن مهرجان القاهرة السينمائي؟

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة ميرهان حسين، بالتنظيم الرائع للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، واصفة المهرجان أنه "حاجة تشرف".

وقالت ميرهان حسين- في تصريحات للصحفيين، اليوم، على هامش حفل ختام المهرجان- إنها شعرت بالسعادة لحضورها فعاليات المهرجان الذي أثبت قدرة مصر الفائقة على تنظيم الفعاليات الكبرى، مشيرة إلى أنها لمست مجهودا رائعا من القائمين على التنظيم، موجهة الشكر للجميع على نجاح دورة هذا العام.

وأكدت أنها حضرت أكثر من عرض خلال المهرجان منها فيلم "وين صرنا" للفناة درة، وأنها أعجبت بالفيلم؛ لأنه يقدم محاولة صادقة لدعم القضية الفلسطينية، ورسالة مهمة أرادت مخرجته توجيهها للعالم لجذب الدعم من خلال شاشة السينما.

ويُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم. يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.

وتُقام الدورة الـ45 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية. كما يقدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.