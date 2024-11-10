بجولة في جبل الطير.. الثقافة تواصل مراسم بني حسن بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - تواصلت جولات الملتقى الأول لمراسم بني حسن بمحافظة المنيا، الذي يقام ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهدت الفعاليات زيارة فناني الملتقى إلى منطقة جبل الطير، برفقة د. نيڤين ناجي، باحث بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وبحضور د. شادي سلامة، قوميسير عام الملتقى.

استهلت الجولة بتعريف الفنانين سبب تسمية المنطقة، وأشارت "ناجي" أن الجبل عُرف بهذا الاسم نسبة إلى تجمع أعداد كبيرة من "طائر البوقيرس" أعلى قمته، خلال رحلته إلى قارة أوروبا.

أعقب ذلك تقديم شروح عن أهم المناطق الأثرية الواقعة بالمنطقة من أهمها كنيسة العذراء، وأوضحت "نجيب" أنها تعد من أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وتم نحتها بالكامل في الصخر في عهد القديسة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين عام 328م، وترجع أهميتها كونها نقطة مرور رحلة العائلة المقدسة، حيث تقع داخلها المغارة التي اختبأت بها السيدة العذراء هربا من الرومان.

الملتقى الأول لمراسم بني حسن، يشارك به 16 فنانا من التشكيليين هم: أحمد عبد الجواد، محمد عارف، دينا صموئيل، هالة خليل، جوزيف الدويري، مروة إسماعيل، محمد وهبة، منى مهيمن، نورا مصطفى، علا أشرف، عمر رأفت، شنودة عصمت، وليد طارق، ولاء أبو العينين، ونيڤين ياقوت، مشرف الفوج.

ينفذ الملتقى الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا، برئاسة رحاب توفيق.

وشهدت جولات الملتقى متحف ملوي، تل العمارنة، تونا الجبل، مقابر بني حسن، اسطبل عنتر الأثري، زاوية سلطان، ومرسم الفنان حسن الشرق

ويعد الملتقى أحد عناصر مشروع وصف مصر الجديدة الذى يهدف إلى تسجيل وتوثيق معالم مصر بعيون الفنانين التشكيليين المصريين، ويأتي في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر، من خلال تفعيل أماكن جديدة للمراسم بعروس الصعيد التي تعد سجلا تاريخيا يضم كثيرا من المعالم السياحية والتاريخية، وإطلاق العنان للفنانين المشاركين من خلال معايشة أهالي تلك البيئة والمناطق المحيطة بها وإنتاج أعمال تعكس ثراءها.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى اليوم، على أن يتم تنظيم معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة يضم أعمال الفنانين المشاركين.