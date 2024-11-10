نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة ممدوح عبدالعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأحد الموافق 10 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير ممدوح عبدالعليم، الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1956، ورحل عن عالمنا في 5 يناير عام 2016، ويعد من الفنانين الذين ليديهم العديد من المواهب ومحبوبًا لدى الجماهير، وترك خلفه مسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإبداع تعتبر إرثًا هامًا في تاريخ الفن المصري تظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية لممدوح عبدالعليم.

ممدوح عبدالعليم

مشوار ممدوح عبدالعليم الفنية

بدأ رحلته الفنية وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة القديرة كريمة مختار، حيث قدم أدوارًا متنوعة ومتميزة. كانت له موهبة فريدة في تجسيد الشخصيات وإبراز العواطف بطريقة مؤثرة، مما جعله يحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.



ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل أصيلة بطولة الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض.





أبرز تكريمات ممدوح عبدالعليم





تفوق الفنان ممدوح عبد العليم على نفسه واستطاع أن يحصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وغيرها من الجوائز المحلية والعربية.



أهم أعمال ممدوح عبدالعليم الدرامية



حكايات مجنونة، الجنة العذراء، القاهرة والناس، ليلة القبض على فاطمة، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، الضوء الشارد، وغيرها من المسلسلات، ومن الأفلام، العذراء والشعر الأبيض، قهوة المواردي، ملائكة الشوارع، الحرافيش، تحت التهديد، وداعا يا ولدي، وغيرهم.