نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفصال أمير عيد وليلى الفاروق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ جمهور الفنان أمير عيد مؤخرًا، بانفصاله بالفنانة التشكيلية ليلى الفاروق، بشكل مفاجئ وسري، دون أن يُكشفا عن تفاصيل هذا القرار، أو الأسباب التي دعت إليهما سوى للمقربين منهما، بعد قصة حب كبيرة، وسط صمت من الثنائي.

قصة زواج أمير عيد وليلى

وكشف المطرب أمير عيد تفاصيل زواجة من ليلي خلال تصريحات تلفزيونية له قائلا: “أنا عملت فرحي فوق السطوح وأخويا ساعدني إنأحنا نجيب أكل من برا بس فى الأخر كان فى السطوح واتبسطنا جدًا، ووقتها مكنش عندي فكرة أجيب شقة ومهر وشبكة، وليلي مراتي قالتلي روح لماما قولها أن إحنا خلاص هنتجوز، واتجوزنا ولازم الأهل يساعدوا في الزواج ميطلبوش على الفاضي أنا مش رايح أشتري كرسي ولا ترابيزة”.

آخر أعمال أمير عيد

كان آخر أعماله ألبوم روكسي وهو ميني يضم 5 أغنيات جديدة ستصدر على التوالى عبر 3 فصول من الحكاية وكشف الفصل الأول باسم حاجات جوايا، والفصل الثاني اسمك ايه، وتم تصوير الأغاني على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلي أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها.