رغم وفاتها.. مريم فخر الدين تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة الراحلة مريم فخر الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما صادف أول أمس الأحد الموافق 3 نوفمبر ذكرى وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2014، رحلت بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الفنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهورها ومحبيها حتى الآن، واتسمت شخصيتها بالجرآة والشجاعة والصراحة مهما اختلف آراء الآخرين، لذا لقبت بـ "حسناوات الشاشة".

مريم فخر الدين

معلومات عن مريم فخر الدين

ولدت الفنانة مريم فخر الدين يوم 8 سبتمبر عام 1931، والدها كان يعمل مهندس ري، ووالدتها باولا مجرية الأصل تعرف بها والدها وتزوجها أثناء سفرها بالخارج، لها شقيق واحد هو الفنان يوسف فخر الدين، تلقت تعليما في المدرسة الألمانية بباب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وهي تجيد سبع لغات هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية وغيرها.

مشوار مريم فخر الدين الفني

وبدأت مشوارها الفني من بداية فوزها في مسابقة في مجلة “ايماج” الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو الاعتراف الذي أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول افلامها السينمائيه، وبدايتها كانت بالتمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضًا 9 أفلام.