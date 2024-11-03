تعرف على إيرادات فيلم "آل شنب" أمس

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم آل شنب بطولة ليلى علوي، إيرادات في أول أيام عرضه بالسينما تقدر ب 574الفًا و536 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين من طرحه 988 ألفًا و427 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



فريق عمل وصناع فيلم "آل شنب"

يضم فيلم "آل شنب "، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

أحداث فيلم "آل شنب"

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، فيلم "جوازة توكسيك" ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويشارك ببطولة الفيلم هيدي كرم، والراقصة الاستعراضية جوهرة، ونورين أبوسعدة، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

الفنانة ليلى علوي

قصة فيلم "جوازة توكسيك"

تدور الأحداث في إطار كوميدي تشويقي حول قصة حب فريدة وكريم، ويجسد شخصياتهما كلًا من محمد أنور وملك قورة، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.