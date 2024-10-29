نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يصح إلا الصحيح.. تامر حسني يوجه رسالة للشباب المحبط في أي مجال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحرص تامر حسني دائما على توعية الشباب وإعطاءهم جرعة طاقة إيجابية من فترة لأخرى.



ونشر تامر حسني هذه المرة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لشباب قدمهم في حفلة اسكندرية الأخيرة موجه رسالة للشباب المحبط.



وقال تامر حسني: "رسالة صغيرة للمُحبَطين في أي مجال، من خلال الفيديو الجميل ده لشباب حسوا إنهم حققوا ولو جزء صغير من أحلامهم هقول كلمتين وواثق إنهم رايحين لناس كتير مستنيه تسمعهم، أولًا بجد أنا فخور إني قدمت الأصوات العظيمة دي فعلًا يا شباب إنتوا أصوات ومواهب مش عادية ومن أجمل الأصوات المصرية عارف إن الزمن ده بقى يبرز ويهتم بأنواع تانية أكتر وعارف إن اللي عندهم موهبة محترمة وحقيقية زيكم كده بيبقوا زعلانين وبيحسوا إنه مش زمانهم عشان كده بقي موضوعكم شاغلني و واخد حيز كبير من حياتي".



واستكمل:"ثانيًا.. بشكل عام إحباط الشاطرين الفاهمين اللي يستحقوا الدعم في أي مجال هو إحساس صعب ويقهر قلب أي حد وخصوصًا لما يشوفوا ميزان الحياة بيتغير وإن الناس ممكن تسقف وتحتفل وتمجد في إنسان تافه أو مزقوق بواسطة وفاشل بس مجبرين يسقفوله واللي يستحقوا التمجيد في أي مجال مش واخدين حقهم وبيتدفنوا بالحياة ".

تامر حسني: احساسي تجاه الموهوبين إحساس أخوي

وأضاف:" عشان كده إحساسي إتجاه الموهوبين هو إحساس أخوي بحت غصب عني والله والله بحس إني عايز أفرحهم ويمكن في الحفلات بعض الناس مش بتبقى مرحبه أوي بالأصوات الجديدة وعايزين يستمتعوا بالنجم اللي جايين عشانه بس وده تعليق وصلي كتير فانا هحاول الفترة الجاية إني أدعم الموهوبين بكذا شكل تاني حتى لو بسيط و لو عالمسرح هيبقى فقرة واحدة فقط، جايز تفرق في حياتهم وتخليهم لما ربنا يكرمهم وينجحوا يكونوا حابين الخير لغيرهم ويقدموا ناس بعدهم يستحقوا ".

واختتم:"يا موهوبين يا مجتهدين يا شطار في أي مجال وفي أي شغلانة إفتكروا دي كويس لو الزمن ده ليه ناس ماسكه الدفه وبتحولها إتجاه التفاهه،،!! في بقى رب العدل ربنا اللي معاه الدفه الأعظم اللي مهما عدى من وقت هيرجع كل شيء لصوابه يعني لا يصح الا الصحيح و التافه يومين ومش هيبقى موجود … بس الحقيقي منكم هو اللي هيستمر متقلقوش دوركم الجميل جاي إطمنوا بس أوعوا تبطلوا سعي أوعوا تبطلوا سعي.. أوعوا تبطلوا سعي السر في السعي المستمر".