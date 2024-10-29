نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مادلين طبر:"لم يعد هناك متسع لمزيد من الحزن وهذا ما جمعني مع النجم الراحل حسن يوسف" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة مادلين طبر، عن حزنها العميق لفقد النجم الكبير حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأوضحت النجمة مادلين طبر في تصريح خاص للـ “دوت الخليج الفني” عن حزنها الشديد لفقد الراحل النجم حسن يوسف والتعاون معه في عمل درامي مميز تجمعها معه.

وقالت “طبر”:"منذ سنوات بدأت أشعر أننا فتحنا دفتر تعازي ضخم ونفقد أسبوعيا زملاء وأصدقاء من أعمار مختلفه. ورغم زيادة الحروب والموت حولنا لم

يخفف من ألم فقدان زملاء لنا".



وتابعت حديثها قائلة:"العمل الدرامي الذي جمعني بالفقيد الكبير حسن يوسف

كان مسلسل ((الامام ابن ماجه القزويني))وكنت الأميرة جمرة (ملكه الجبل)

وقد سجل المسلسل عودته للتمثيل بعد انقطاع".



وأردفت حديثها قائلة:"كان بالنسبه لي (نجم حلم) من أفلام الأبيض وأسود وكأنه ليس حقيقه..وهو أدرك فرحتي بلعب البطولة أمامه،، فكان خير مثال للتعاون والالتزام، رحمه الله".

واستكملت حديثها قائلة: "يتغمده الله برحمته فنان كبير رحل.وداعا ا.حسن يوسف

لم يعد هناك متسع لمزيد من الأحزان.خالص عزاءي لاسرته ولمحبيه".

قصة مسلسل ابن ماجة

يلقي العمل الضوء على حياة الإمام الفقيه محمد بن ماجة أحد كبار رواة الحديث الشريف،و دور الإمام في تحصيل العلم ونبوغه في علم الحديث والتفسير، وانتقاله من بلد لأخر فى سبيل تحصيل تلك الغاية، كمــا يلقي الضوء على الصراعات السياسية التي ظهرت في عصر الإمام وأثر ذلك على الحياة الإجتماعية والثقافية.

الأبطال المشاركين في المسلسل

أعاد هذا المسلسل بعض الفنانين إلى الدراما التاريخية بعد غياب طويل، ومنهم الفنان حسن يوسف الذي جسد شخصية الإمام ابن ماجة، والفنان عمر الحريري، والفنانة منى عبد الغني التي عادت من اعتزالها لتؤدي دور زوجة ابن ماجة، بالإضافة إلى الممثلة مادلين طبر. هذه العودة للتمثيل في عمل تاريخي تمثل دورًا مميزًا في إبراز شخصيات دينية مؤثرة وتسليط الضوء على القيم والأخلاق في التراث الإسلامي

أعمال درامية مميزة ونجاحات في التلفزيون

كانت للراحل بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية، إذ قدم أدوارًا لا تنسى في مسلسلات متعددة، منها "ليالي الحلمية" و"بوجي وطمطم" و"الشراع المكسور".

كما حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "إمام الدعاة" بدور الشيخ الشعراوي، وهو العمل الذي أكسبه حب وتقدير الجمهور، وتابع مسيرته في مسلسلات أخرى كـ "الإمام النسائي" و"زهرة وأزواجها الخمسة" و"كلمة سر" عام 2016.

إرث خالد وأثر كبير في الفن المصري

بوفاة حسن يوسف، يفقد الفن المصري أحد رموزه البارزين، حيث ترك وراءه إرثًا فنيًا خالدًا وذاكرة مليئة بالأعمال التي ستظل تتردد عبر الأجيال.

وستبقى مسيرته الطويلة شاهدًا على موهبته وقدرته الفريدة في أداء الأدوار المتنوعة، وسيظل جمهوره يتذكره بأعماله التي تحمل طابعًا خاصًا في السينما والتلفزيون.