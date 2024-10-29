رسالة من محمد رمضان لبطل المصارعة العالمي تريبل إتش معبرا عن حبه له منذ الصغر شارك المغني والممثل المصري محمد رمضان جمهوره برسالة لبطل المصارعة الشهير تريبل إتش إقرأ المزيد

معبراً عن حبه له منذ الصغر، شارك المغني والممثل المصري محمد رمضان جمهوره برسالة لبطل المصارعة الشهير تريبل إتش.

فقد أعاد رمضان نشر تعليق تريبل إتش عبر صفحته على "فيسبوك" والتي أعلن فيها عن استعمال أغنيته الشهيرة "عربي" لتصبح الأغنية الرسمية للعرض الشهير Crown Jewel أو "جوهرة التاج" الذي ينطلق خلال أيام في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق قائلا: "كنت بتفرج على تربل إتش المصارع وأنا صغير بعد المدرسة مع صحابي على القهوة، النهاردة ألاقي صورتي على حسابه الرسمي في تويتر .. الدنيا دوارة".

فيما تفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التعليق، معبرين عن سعادتهم بأن يكون رمضان أول فنان عربي يتم اختيار أغنيته في أحد أكبر الأحداث الرياضية الخاصة برياضة المصارعة. كما اعتبروا أن الحدث إنجاز مهم للفنان المصري.