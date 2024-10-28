إسماعيل فرغلي: 'فكرت في أكتر من مشروع وكنت هقف على عربية فول'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان إسماعيل فرغلي، أنه لم يفكر في يوم من الأيام أن يترك الفن بسبب مروره بأكثر من أزمة مرت عليه في حياته، مشيرًا إلى أنه فكر في زيادة دخله من خلال عدة مشروعات صغيرة.



وتابع إسماعيل فرغلي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"،: "فكرت في أكثر من مشروع والفنان أحمد آدم قالي أنت من كتر المشاريع اللي كلمتني فيها ممكن الضرايب تيجي تحاسبك وفكرت أعمل عربية فول ومرة تسويق على الإنترنت وفي ناس شاركوني وخسروا".



وأوضح "فرغلي"، إلى أنه من الممكن أن يراه الجمهور على تطبيق التيك توك ولديه حساب على ذلك التطبيق وسوف يقدم صدقة جارية على روح زوجته الراحلة من خلال أدعية ولها على حسابه.



وأردف إسماعيل فرغلي، أنه تعاون من الفنان ماجد الكدواني في مسلسل "موضوع عائلي"، وكان يتمنى العمل معه وبالفعل حقق الله عزوجل أمنيته، معقبًا:"هو مش بيمثل هو إنسان طبيعي وعنده القيم والأخلاق اللي اتربينا عليها".

موعد برنامج “تفاصيل”



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.