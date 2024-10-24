أبرزهم عادل إمام.. تعرف على أبرز المكرمين من مهرجان الجونة في الدورات السابقة

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم الفنان محمود حميدة اليوم في افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة ويحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي عن مشواره الفني.

أعمال محمود حميدة

تألق محمود حميدة في العديد من الأعمال مع أهم المخرجين، إذ قدم أدوار البطولة في "فارس المدينة" لمحمد خان، و"حرب الفراولة" لخيري بشارة، و"عفاريت الأسفلت" لأسامة فوزي، وغيرها من الأفلام.

أبرز المكرمين في الدورات السابقة من مهرجان الجونة

وسبق وقد كرم المهرجان عددً من النجوم في الدورات السابقة يرصدهم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية.

تم تكريم النجم عادل إمام في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية حصل المخرج داود عبد السيد على الجائزة في الدورة الثانية من المهرجان، بينما كان الفنان محمد هنيدي أبرز المكرمين في الدورة الثالثة من الجونة.



وأيضًا حصل خالد الصاوي على الجائزة في الدورة الرابعة بينما حصل النجم أحمد السقا في الدورة الخامسة وأخيرًا حصل المخرج مروان حامد عليها في الدورة السادسة.