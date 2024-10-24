نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "برغم القانون" على قناة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض أمس الأربعاء الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "برغم القانون"، مما حث الجمهور ومتابعي المسلسل على البحث عن موعد الحلقة الثلاثين والأخيرة.



موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل برغم القانون اليوم الخميس الموافق يوم 24 أكتوبر، عبر شاشة قناة أون، وذلك في تمام اساعة السابعة والنصف مساءً، وتعاد الساعة العاشرة مساءً على قناة ON Drama وستكشف الحلقة العديد من المفاجآت والخبايا حول أحداث العمل.

مسلسل برغم القانون

قصة مسلسل برغم القانون



ينتمي مسلسل برغم القانون إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية الشيقة والذي تدور قصته حول ليلى التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إيمان العاصي وهى محامية من الطبقة المتوسطة ومتزوجة من رجل يدعى أحمد والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان محمد القس ولديهما ثلاثة أطفال، ومع تصاعد أحداث العمل يختفي أحمد فجأة من حياة زوجته وأولاده، وتشكف أحداث العمل أنه إسمه الحقيقي أكرم وهو متزوج في الأصل من بيريهان والذي تسبب في إصابة شقيقها في عينه بعاهة مستديمة والذي يجسد شخصية شقيقها هو الفنان هاني عادل، وصدر حكم المحكمة ضده، مما دفعه إلى الهروب لـ بورسعيد حتي يسقط الحكم من عليه، وكلفه ذلك 10 سنوات كاملة وطوال هذه السنين تعرف على ليلى وتزوجها، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل برغم القانون



يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إيمان العاصي، رحاب الجمل، محمد القس، محمد محمود عبد العزيز، عايدة رياض، بتول الحداد، وليد فواز، هاني عادل، فرح يوسف، جوري بكر، الطفل سليم يوسف، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.