نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات سلوى عثمان مع خيري رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة سلوى عثمان في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور لها مع الإعلامي خيري رمضان،



كشفت سلوى عثمان رأيها في زواج الرجل مرة أخرى وعن تجربتها في مدارس الراهبات.



وقالت: "أنا شايفة إذا الحياة استحالة بين راجل وست ممكن ينفصلوا، ولو الراجل لقى سعادته في حتة تانية ماشي لكن مايسيبش ولاده وينساهم أو ميصرفش عليهم"، ونال تصريح سلوى عثمان إعجاب الكثيرين.

تجربة سلوى عثمان في الراهبات

وأضافت:" قضيت حياتي التعليمية داخل مدرسة للراهبات، وأحببت هذه الفترة لأني تعلمت منها القيم والمبادئ والأخلاق "



وتابعت: "كانوا بيعلمونا إن في اختلاط بين البنات والشباب عادي لكن باحترام وفي خطوط مينفعش نتخطاها كل حاجة بحدود، والتربية هناك كويسة جدًا".

آخر أعمال سلوى عثمان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى عثمان هي مشاركتها في مسلسل حق عرب مع النجم أحمد العوضي والذي حقق صدى ونجاحًا غير مسبوق وقت طرحه، ومن جانب مسلسل حق عرب شاركت سلوى عثمان في مسلسل نعمة الأفوكاتو مع النجمة مي عمر، واستطاعت سلوى عثمان التأثير في الجمهور والاستحواذ على إعجاب الجماهير بعد طرح المسلسلين الذين خاضت من خلالهم منافسة رمضان الماضي.