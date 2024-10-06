"قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية".. باسم يوسف يطرح أغنية "محاكمة النتن"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلامي باسم يوسف فيديو كليب ساخر بعنوان "محاكمة النتن"، والذي يجسد خلاله محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الجرائم التي ارتكبها والانتهاكات في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ودفاع الولايات المتحدة الأمريكية عنه.

ويجسد باسم يوسف في الكليب قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية، يتولى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحكم عليه بمؤبد، مشيرًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الزعيم للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضًا التي تدافع عن نتنياهو.

وطرح باسم يوسف الكليب عبر حسابه على «إنستجرام»، ويغني خلال باللغة الإنجليزية، وتم ترجمته إلى اللغة العربية.