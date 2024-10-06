فن ومشاهير

عمرو مصطفى بشكل مختلف في "أحلى حاجة فيكي" 

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد المطرب والملحن عمرو مصطفى غناء أغنية "أحلى حاجة فيكي" الشهيرة للفنان محمد حماقي،ونشر "مصطفى" فيديو عبر حسابه الرسمي  بموقع تبادل الصور والفيديوهات  الشهير "انستجرام " وهو يغني الأغنية، موضحًا: "أغنية (أحلى حاجة فيكي) من المصنع".

وظهر الفنان عمرو مصطفي خلال  الفيديو وهو يغني أغنية "أحلى حاجة فيكي" بصحبة العديد من زملائه الذين كانوا يمسكون "الجيتار "وقدموا الأغنية بشكل مختلف عن الأغنية الأصلية.
 

 

 

407.webp


تعليقات الجمهور على منشور عمرو مصطفى 

وفورا من مشاركة الأغنية نالت الأغنية على اعجاب الجمهور، وكانت من بين ابرز التعليقات تحفة،روعة، عمرو مصطفى دماغ تانية في حتة تانية،وغيرها من التعليقات. 

آخر أعمال عمرو مصطفى 

والجدير بالذكر ان آخر أعمال المطرب والملحن عمرو مصطفى أغنية  “معرفش ينساني”، الذي تم طرحها عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية، كلمات الشاعر ربيع السيوفي، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور

 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا