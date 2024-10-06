عمرو مصطفى بشكل مختلف في "أحلى حاجة فيكي" 

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد المطرب والملحن عمرو مصطفى غناء أغنية "أحلى حاجة فيكي" الشهيرة للفنان محمد حماقي،ونشر "مصطفى" فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام " وهو يغني الأغنية، موضحًا: "أغنية (أحلى حاجة فيكي) من المصنع".

وظهر الفنان عمرو مصطفي خلال الفيديو وهو يغني أغنية "أحلى حاجة فيكي" بصحبة العديد من زملائه الذين كانوا يمسكون "الجيتار "وقدموا الأغنية بشكل مختلف عن الأغنية الأصلية.





تعليقات الجمهور على منشور عمرو مصطفى

وفورا من مشاركة الأغنية نالت الأغنية على اعجاب الجمهور، وكانت من بين ابرز التعليقات تحفة،روعة، عمرو مصطفى دماغ تانية في حتة تانية،وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمرو مصطفى

والجدير بالذكر ان آخر أعمال المطرب والملحن عمرو مصطفى أغنية “معرفش ينساني”، الذي تم طرحها عبر قناته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف المنصات الموسيقية، كلمات الشاعر ربيع السيوفي، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور