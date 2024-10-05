نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضابط شرطة.. محمد رجب يتعاون مع تامر حسني في "ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاون الفنان محمد رجب كضيف شرف مع النجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد في أحدث أعمالهم السينمائية “ري ستارت"، ويجسد خلاله دور ضابط شرطة، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر 2025.

تفاصيل ري ستارت



فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.





فريق عمل فيلم ري ستارت



يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.