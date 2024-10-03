نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة مميزة.. كارمن سليمان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت المطربة كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور لكارمن سليمان

حيث ظهرت كارمن، وهي ترتدي توب أبيض ومعه جيبة كاروهات بألوان زاهية، واعتمدت على لمسات بسيطة ورقيقة من الميكب الذي أبرزت جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جمالية نالت إعجاب وتفاعل الجمهور معها.

أحدث إطلالات الفنانة كارمن سليمان

آخر أعمال المطربة كارمن سليمان

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال كارمن، هي أغنية "هنا هنا"، رابع أغاني ألبوم صيف 2024 لـ كارمن سليمان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ساندي، يعود مصطفى جاد للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.



و جاءت كلمات أغنية "هنا هنا" كالتالي:

"يا حبيبي لما جيت عمري جاني، ورجعتلي فرحة زماني حبيت الرقص والأغاني، حبيت نفسي يا حبيبي تاني، ظهر في الدنيا قمر تاني سهرني وجابني ووداني يا جميل يا حليوه يا معجباني معجباني، النظره دي عجباني خطر فتحات دي حوار ياني خليتني بقول كلام، أغاني يا جميلة يا حليوه يا معجباني اسمك بيسكرلي لساني حبيبي معاك حياتي معاك هَنا هَنا منايا رضاك، ملاني هواك غُنا غُنا في الحتة الشمال الحتة الشمال هِنا هِنا".

و في سياق متصل، كان آخر أعمال المطربة كارمن سليمان هو كليب "كنا في مكان"، فى شهر فبراير الماضي الذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وعلى مختلف منصات الإستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب، واستخدمت الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأيضا طرحت أغنية "بكائيات" ثالث أغاني ميني ألبوم "حبايب قلبي"، وكانت أغنية "بكائيات" غناء كارمن سليمان وعزيز الشافعي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس يحيي يوسف، والفيديو كليب إخراج ساندي، ولقد حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها ونالت إعجاب الجمهور.