نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ تذاكر حفل وائل جسار في مهرجان الموسيقي العربية في دورته ال 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت د. لمياء زايد، رئيسة الأوبرا ورئيس مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال32، عن نفاد تذاكر حفل المطرب وائل جسار، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، 12 أكتوبر، على مسرح النافورة.

حيث تم بيع 2050 تذكرة، ويجري حاليًا البحث عن زيادة عدد الكراسي لاستيعاب كامل الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار مجموعة كبيرة من اغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "كل وعد، خليني ذكري، ظروف معنداني، توعديني، ولا في الأحلام".

أسعار تذاكر حفل وائل جسار

أعلنت شركة تذكرتي عن أسعار تذاكر حفل الفنان وائل جسار، موزعة على 7 فئات كالتالي:

الفئة الأولى: 4000 جنية

الفئة الثانية: 3500 جنيه.

الفئة الثالثة: 3000 جنيه.

الفئة الرابعة: 2500 جنيه.

الفئة الخامسة: 2000 جنيه.

الفئة السادسة: 1500 جنيه.

الفئة السابعة: 1000 جنيه.

أخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال وائل جسار هو طرحه أغنية حد يحبني عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وعبر مختلف منصات الاستماع العرربية وحققت الأغنية نسب مشاهدات واستماع عالية كالمعتاد من أعمال وائل جسار، والأغنية جاءت بتوقيه الكاتب محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

كما تصدر التريند أيضا بأغنية كل وعد من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم