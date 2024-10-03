نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 9 من تيتا زوزو | إسعاد يونس تأخد نصائح من الـ ai لحل مشاكل ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت الحلقة 9 من مسلسل تيتا زوزو أحداث مشوقة حيث لجأت إسعاد يونس للذكاء الاصطناعي لأخذ نصائح في حل مشكلة ابنتها ندى موسى الذي تكتشف خيانة زوجها عابد عناني لتجد بعد رسائل من صديقاته بخيانته فتذهب لوالدتها بابناءها ويقدم الذكاء الاصطناعي النصيحة في أن يبتعدا عن بعضهما حتى يشعر كل منهما أم هناك خلل في شخصية كل منهما، لتتفاعل تيتا زوزو مع النصيحة، وتنتهى الحلقة في إثارة وتشويق.



تفاصيل تيتا زوزو



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.

فريق عمل تيتا زوزو





مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس





وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” الذي شارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وفرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة ومحمد محمود وتأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.