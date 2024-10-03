نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون: أنا وأحمد زكي اتظلمنا في البداية بسبب قسوة الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الفنان عبد العزيز مخيون بأن الفنان الراحل أحمد زكي كان يتميز بتألقه الفني، مشيرًا إلى وجود تشابه كبير بينهما، حيث واجها الظلم في بداية مسيرتهما الفنية لكنهما تمكنا من تجاوز هذه المرحلة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2.

وقال عبد العزيز مخيون: "في قسوة شوية في التعامل وتعرضنا للموضوع ده علشان كده كنا متشابهين في أننا جايين من الأقاليم أنا من البحيرة وهو من الشرقية فنظرتنا للتمثيل كنا بنحبه وده ولد ألفه بيني وبين أحمد ومكناش بنحس في غربة علشان كده كنا متألفين وده بيطلع صورة حلوة على الشاشة".

وأكد عبد العزيز مخيون، إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي لن يتكرر ولكن مصر ولادة على جميع المجالات ولكن تلك المرحلة تتطلب ظروف مناخية صعبة وليست سهلة، والمرحلة التي نمر بها في وقتنا الحالي الظروف غير موازية