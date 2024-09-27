حجازي متقال يبدأ احتفالات مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

القاهرة - محمد ابراهيم - حجازي متقال يبدأ إحتفالات مباراة كأس السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك

تنعقد اليوم الجمعة الموافق يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري لهذا العام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تبدأ المباراة بعد دقائق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل فعاليات المباراة.



حجازي متقال يبدأ إحتفالات مباراة كأس السوبر الأفريقي



قام الفنان الشعبي حجازي متقال بإحياء فعاليات بدء المباراة، وذلك من خلال عدة أغاني قام بغنائها في المدرج من الفلكلور الشعبي الصعيدي، مثل أغنية بص على الحلاوة، وغيرها من الأغاني المتميزة التي تفاعل معها الجمهور الحاضر في المدرجات بشكل كبير.

المطرب الشعبي حجازي متقال

المطرب الشعبي حجازي متقال

المطرب الشعبي حجازي متقال من احتفالات مباراة الأهلي والزمالك

من احتفالات مباراة الأهلي والزمالك



مكان وموعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية على إستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وفي سياق متصل تنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، أما عن قناة إم بي سي مصر فتقوم بنقل المباراة بتعليق فارس عوض.