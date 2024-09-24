دياب ينعى شقيق إيساف ويشارك مشاعره عبر فيسبوك

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان والمطرب دياب على تقديم واجب العزاء في وفاة شقيق المطرب إيساف، الذي وافته المنية اليوم.

وقد عبّر دياب عن حزنه ومواساته من خلال منشور مؤثر على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كلمات مؤثرة من دياب

نشر دياب رسالة وداعية مليئة بالعاطفة، حيث كتب: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا حبيبي ويصبر كل حبايبك.. الأخ والصديق نمازي جبل، مع السلامة يا غالي."

كلمات دياب هذه لاقت تعاطفًا واسعًا من جمهوره ومتابعيه، الذين عبروا عن دعمهم لإيساف في هذه المحنة.

دياب يتحدث عن دوره في "تحت الوصاية"

من جانب آخر، تحدث دياب في حوار سابق عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، وذلك خلال استضافته في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة "نجوم إف إم".

في تصريحاته، أكد دياب أنه لم يكن يحمل أي كراهية تجاه شخصية "صالح" التي قدمها في المسلسل، بل أضاف: "الموضوع كان مكتوبًا بشكل رائع، وعبّر عن جوانب داخل النفس البشرية بشكل عميق."

رأيه في أداء منى زكي

تحدث دياب أيضًا عن زميلته الفنانة منى زكي ودورها في المسلسل، حيث أشاد بموهبتها الكبيرة، قائلًا: "منى زكي موهبة جبارة، قدمت شخصية حنان التي كانت تقاتل من أجل أولادها، ورغم ذلك كانت ترتكب بعض الأخطاء أحبها كثيرًا على المستوى المهني والشخصي، ولم أجد في حياتي المهنية احترامًا ورقيًا مثلما رأيته معها."

أحدث أعمال دياب الفنية

على صعيد آخر، طرح دياب أحدث أغانيه "اتدلع" على موقع يوتيوب، والتي حققت انتشارًا واسعًا.

الأغنية جاءت من كلمات وليد الغزالي وألحان مدين، وتحمل في كلماتها طابعًا احتفاليًا، حيث يقول: "إتدلع ده انت مولع كل الدنيا دي من حوليك، اتمخطر وريني أكثر ده مافيش غلطة اسم الله عليك."

"السرب" آخر أعماله السينمائية

فيما يخص أعماله السينمائية، كان آخر أعمال دياب هو فيلم "السرب"، وهو فيلم حربي يستند إلى وقائع حقيقية. يتناول الفيلم العمليات الأمنية التي نفذتها مصر ضد التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، ويظهر الفيلم جهود الجيش المصري في التصدي لهذه التهديدات الإرهابية.

بهذه الأعمال المتنوعة بين الغناء والتمثيل، يواصل دياب تقديم إسهاماته الفنية التي تجمع بين الإبداع والعاطفة، ما يجعله واحدًا من الأسماء البارزة في الساحة الفنية.