نجلاء الحديني تكشف تفاصيل رحلة كتابة مسلسل برغم القانون وأسرار العمل الدرامي



القاهرة - محمد ابراهيم -

الكاتبة نجلاء الحديني، مؤلفة مسلسل "برغم القانون"، بأنها استغرقت عامًا كاملًا في كتابة العمل الدرامي الذي يُعرض حاليًا على مجموعة قنوات "أون"، حيث بدأت الحديني رحلة الكتابة من خلال البحث العميق، لتقديم قصة قريبة من الواقع تحاكي تجارب شبيهة للحالات الاجتماعية التي يتناولها المسلسل.

فكرة المسلسل والتحديات القانونية



في تصريحات صحفية، أوضحت الحديني أن فكرة مسلسل "برغم القانون" جاءت من المنتج ريمون مقار، الذي عرض عليها الفكرة وبدأت في العمل على النص.

وتابعت: استغرقت الكتابة عامًا كاملًا، حيث تضمن الأمر بحثًا دقيقًا لمعرفة تفاصيل الحالات المشابهة التي مرت بها الشخصيات، لم يقتصر البحث على الخط الأساسي للأحداث، بل امتد ليشمل جميع الشخصيات المشاركة في القصة.

البطلة والمساعدة القانونية

أشارت الكاتبة إلى أن بطلة العمل تجسد شخصية محامية، وهو ما استدعى ضرورة الحصول على معلومات قانونية دقيقة. لذلك، تعاونت الحديني مع محامٍ متخصص في المجال لضمان دقة التفاصيل القانونية في المسلسل، وهو ما انعكس على الكتابة بشكل مباشر، خاصة في كتابة الحوارات القانونية.

القصة الأساسية للشخصية الرئيسية



تدور أحداث المسلسل حول ليلى، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تستيقظ ليلى في صباح أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى بشكل مفاجئ.

وبعد رحلة طويلة من البحث، تكتشف أنه هرب تاركًا إياها وطفليها، ليلى وهاشم، بعد زواج دام عشر سنوات. رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بينهما، تجد ليلى نفسها أمام لغز اختفاء زوجها وتسعى لكشف الأسباب التي دفعته للهرب.

دراما اجتماعية مكثفة



في سياق الدراما الاجتماعية، تكشف الأحداث تدريجيًا عن الأسرار الخفية وراء هروب الزوج.

ومن خلال تطور الشخصيات والمواقف، تتمكن ليلى في النهاية من معرفة السر وراء هذا الاختفاء الغامض. الأحداث تعكس حالة من التشويق والترقب المستمر لدى المشاهدين، حيث يتابعون رحلة ليلى في محاولة لفهم حقيقة ما حدث.

أبطال العمل والإنتاج



يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم المميزين، من بينهم هاني عادل، ومحمد القس، ووليد فواز، وعابد عنان، ورحاب الجمل، وفرح يوسف، وعايدة رياض، ومحمد محمود عبد العزيز، وجيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر.

العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر، ويشمل 30 حلقة مليئة بالإثارة والمفاجآت.