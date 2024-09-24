انت الأن تتابع خبر بعد تعرضه للسرقة .. أحمد سعد: راحت كل فلوسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أول تعليق له بعد تعرضه للسرقة، كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل تعرضه ما حصل في ميلانو بعد أن حضر حفل زفاف ابن الإعلامية المصرية بسمة وهبة في إيطاليا، مؤكدًا أنه تم اختفاء حقيبته التي تحمل الكثير من المقتنيات الثمينة والتي تضمنت عقد وساعة.



وأوضح أحمد سعد في أول تعليق له لوسائل الإعلان أنه يبدأ الآن صفحة جديدة بعد أن فقد الكثير من متعلقاته وأمواله، قائلاً: "الناس كانت بتقول أحمد لابس الشبكة، أهي الشبكة راحت، فلوسي اللي فاتت راحت، وأنا لسه ببدأ صفحة جديدة".



ولفت أحمد سعد أنه لم يكن يرغب في الحديث عن الخسارة التي تعرض لها، إلا أنه شعر بالحزن؛ لأن بعض تلك المقتنيات كانت عزيزة لديه، قائلاً: "مبحبش أتكلم عن الخسائر، لأن المكسب من عند الله، والخسائر ولا حاجة".



وتابع قائلاً: "زعلت على حاجات زي أول ساعة اشترتها، وحاجات لها قيمة معنوية اتسرقت كلها، وأنا لسه مبتدي صفحة جديدة".



ومن جهتها عبرت الإعلامية بسمة وهبة عن غضبها من تعرض أحمد سعد لسرقة مقتنياته خلال حفل زفاف نجلها الذي أقيم قبل أيام في ميلانو.



وقالت بسمة وهبة إن أحمد سعد من المحتمل أن يكون قد تعرض إلى المراقبة لذا في النهاية تمت سرقة أمواله وحقيبته خاصة أنها كانت تحمل ساعات فاخرة والعقد الذي ارتداه في الحفل وهو ما لفت أنظار الجميع، وكان محل حديثهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت بسمة وهبة: "الشنطة كان فيها ساعات والعقد اللي الناس كلها اتكلمت عنه"، مشيرة إلى أن ما تعرض له أحمد سعد كان نتيجة الحسد بسبب حديثهم عن ارتدائه عقد باهظ الثمن وفاخر.



وتابعت: "لما أقولك ايه اللي انتي لابساه ده، كدا حسد ومستكتراه عليكي، لأن الحسد يعني استكتار النعمة"، ووجهت حديثها لم تحدث عن العقد الذي ظهر به أحمد سعد قائلة: "ارتاحو أحمد سعد كل اللي أنتم نبرتم عليه اتسرق".



يذكر أن حفل زفاف نجل بسمة وهبة في إيطاليا شهد الظهور الأول لأحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني عقب الحديث المستمر والأنباء التي ترددت عن عودتهما لحياتهم الزوجية، وذلك وسط أجواء وديكورات ورمانسية أشاد بها الحاضرون .