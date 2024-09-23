أحمد سعد يعلق على سرقة مقتنياته الثمينة في حفل زفاف نجل بسمة وهبة: "المكاسب من عند الله"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرّض المطرب المصري أحمد سعد لسرقة مقتنيات ثمينة تشمل ساعات براند وعقدًا خلال حضوره حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة في إيطاليا.

وفي تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، علّق سعد على هذه الحادثة بروح معنوية عالية، مؤكدًا أن المكاسب والخسائر تأتي وتذهب بإرادة الله.

نستعرض تفاصيل تصريحاته ورد فعل الإعلامية بسمة وهبة حول هذه الواقعة.

أحمد سعد يعلق على الحادثة

عقب تعرضه للسرقة في إيطاليا، أكد المطرب أحمد سعد في مداخلة مع برنامج "ET بالعربي" أنه لا يحب الحديث عن الخسائر، مشيرًا إلى أن المكاسب والخسائر كلها بيد الله.

وأوضح سعد قائلًا: "أنا مبحبش أتكلم في خسائر لأن المكاسب من عند الله، الخسائر دي ولا حاجة". على الرغم من ذلك، لم يُخفِ سعد شعوره بالحزن بسبب فقدانه لمقتنيات ذات قيمة معنوية ومادية، مثل أول ساعة اشتراها.

وأشار سعد إلى أن الناس تكهنت بأن "الشبكة" الخاصة به قد سُرقت أيضًا، حيث قال: "الناس قعدت تقول أحمد لابس الشبكة اهي راحت الشبكة"، مضيفًا: "فلوسي اللي فاتت راحت، أنا لسه ببتدى صفحة جديدة".

رد فعل بسمة وهبة

من جانبها، علقت الإعلامية بسمة وهبة على حادثة سرقة مقتنيات أحمد سعد خلال حفل زفاف نجلها، موضحة أن السارق يبدو وكأنه كان يعلم محتويات حقيبة سعد، التي كانت تحتوي على ساعات براند وعقد لافت للنظر.

وقالت وهبة: "حد الظاهر عارف أن ده أحمد سعد وأن الشنطة دي فيها إيه أو مراقبه"، مشيرة إلى أن الحقيبة كانت تحتوي على مقتنيات باهظة الثمن.

وأضافت وهبة: "اللي بيقولوه الناس أنا مش بعتبره نق، أنا بعتبر أن ده حسد"، موضحة أن البعض قد يحسد النعمة التي يمتلكها شخص آخر. وتابعت: "هو ده الحسد إن أنا بستكتر النعمة عليكي".

الأبعاد النفسية للحسد

في إطار حديثها عن الحسد، أكدت بسمة وهبة أن ما حدث يمكن تفسيره بأنه نوع من الحسد، معتبرة أن الحسد هو عندما يرى الناس النعمة التي يتمتع بها الآخرون ويتمنون زوالها.

وأوضحت: "لما أقولك ايه اللي انتي لابساه ده؟، أنا كده حسدتك معناه إني مستكتره عليكي".

هل كانت السرقة مخططة؟

واحدة من أبرز النقاط التي أثارت الجدل حول الحادثة هي ما إذا كانت السرقة قد تمت بناءً على تخطيط مسبق.

بسمة وهبة أشارت إلى أن السارق قد يكون على دراية مسبقة بمحتويات الحقيبة وأن أحمد سعد كان هدفًا محددًا. وقالت: "حد كان عارف أن دي شنطة أحمد سعد وفيها مقتنيات قيمة".

ردود أفعال الجماهير

بعد حادثة السرقة، انهالت التعليقات من متابعي أحمد سعد وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

الكثيرون عبروا عن تعاطفهم مع سعد وأبدوا دهشتهم من وقوع مثل هذه السرقة في حدث كبير مثل حفل زفاف نجل بسمة وهبة.

من جهة أخرى، رأى البعض أن استعراض المقتنيات الثمينة يمكن أن يجذب الانتباه ويثير حسد الآخرين، مما قد يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث.