جوري بكر عن عودتها لزوجها سريعًا: "مكانش تريند.. وأي ست مجنونة بتتعصب على حاجات تافهة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة جوري بكر عن موقفها الإنساني تجاه رضيعة وجدت ملقاة في الشارع، حيث قامت بتنظيفها، وعلقت قائلة: "من بعد ما بقيت أم الموضوع بقى صعب وأي بنى أدم هيشوف المنظر ده مع أم وطفلتها رضيعة في درجة حرارة صعبة هيعمل كده"، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد.

وتابعت: "أي ست هتشوف المنظر ده وخاصة الأم هيصعب عليها الموقف لأنها ملهاش مأوى والطفلة رضيعة كانت في حجم ابني الصغير وهي وحشتني أوي زي ما كنت متعودة أشوفها، واتأثرت بيها وكان نفسي أربيها مع ابني بس ده مسؤولية كبيرة عليا وحاولت اساعد أمها بس هي رفضت وهربت وخدت البنت ومشيت وبتمنى تكون البنت بخير وكويسة وبدعيلها كل يوم".

أشارت جوري بكر إلى أن انفصالها السريع عن زوجها وعودتهما لم يكن بهدف تحقيق الترند، بل كان قرارًا عجلت به في وقت غير مناسب. وقالت: "أي ست مجنونة بتنفعل وبتتعصب على حاجات تافهة ممكن تعمل أي تصرف غصب عنها والسوشيال ميديا ده مكان لأخبار الفنانين واللي عملته غلط لأني مش المفروض أتكلم عن حياتي الشخصية".