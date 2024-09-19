فنانات النسيج اليدوي بمدرسة ”ويصا واصف” في ضيافة دار الأوبرا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - حرصت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، على استضافة فنانات النسيج اليدوي من مدرسة "ويصا واصف"، خلال العرض الأول في مصر، لفيلم "مدرسة أبدية"، للمخرجة نانسي كمال، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري وسلسلة عروض "نادي السينما"، وذلك على المسرح الصغير، في حضور جماهيري كبير.

يتناول الفيلم قصة العلاقة الوثيقة التي جمعت "رمسيس ويصا واصف" بجيلين من النساجين في "مركز ويصا واصف" بالحرانية، الذين يعملون في نسج مختلف السجاد القطني واللوحات الصوفية، معبرين بأسلوبهم البسيط وطبيعتهم الأصيلة عن جماليات الطبيعة فى مصر، مما أهلهم للمنافسة مع أكبر معارض الدول الأوروبية، كما يتضمن الفيلم عددًا من المواقف لصانعي هذه الأعمال الفنية مع "رمسيس ويصا"، وابنته سوزان، وإصرارهم على توفير الدعم المادي والمعنوي للنساجين لخلق أجواء إبداعية لا مثيل لها تناسب بساطتهم، وتثري إبداعاتهم.

أعقب عرض الفيلم، صالون ثقافي، أدارته الإعلامية رانيا رياض، حيث تفاعل الجمهور مع أبطال الفيلم وصناعه، الذين شاركوا تجاربهم وآراءهم حول هذا العمل الرائع، حيث: "السيدة سوزان رمسيس ويصا، المهندس إكرام منير نصحي، مدير التصوير نبيل سمير، والمخرجة نانسي كمال، وذلك بحضور عدد كبير من قدامى النساجين.